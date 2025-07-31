В четверг, 31 июля, во втором квалификационном туре Лиги конференций состоялись ответные матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й раунд квалификации, ответные матчи

АИК (Швеция) – Пайде (Эстония) – 6:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Флатакер, 16, Миллер, 24 (аг.), Гове, 45, 54, Салетрос, 50 (п.), 76

Зимбру (Молдова) – Астана (Казахстан) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Чинеду, 18, Камара, 21

Милсами (Молдова) – Будучност (Черногория) – 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Жардан, 65, Гинсари, 90+1 – Бойович, 55

Нереализованный пенальти: Миличкович, 44

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Омония Никосия (Кипр) – 0:4 (первый матч – 0:1)

Голы: Йоветич, 30, 63, Семедо, 47, 78

УНА Штрассен (Люксембург) – Данди Юнайтед (Шотландия) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Иову, 64

Бейтар Иерусалим (Израиль) – Сутьеска (Черногория) – 5:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Ацили, 42, Шуа, 45+5, Мича, 51, Калу, 83, Музи, 88 – Тошкович, 11 (п.), Копитович, 28

Брондбю (Дания) – Торсхавн (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Футоси, 31

Университатя Крайова (Румыния) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 4:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Аль-Хамлави, 51, 79, 83, Баярам, 68

Университатя Клуж (Румыния) – Арарат-Армения (Армения) – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Лукич, 14 – Оганесян, 53, Айонго, 117

Истанбул Башакшехир (Турция) – Черно Море (Болгария) – 4:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Брнич, 17, Креспу, 31, Да Коста, 36, Опере, 80

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Шведский АИК на своем поле с двумя дублями разгромил эстонский Пайде и по сумме двух матчей – 8:0 – прошел в следующий круг соревнований.

Астана на выезде одолела Зимбру. Казахи еще до середины первого тайма дважды отличились в воротах соперника и удержали победный счет до конца матча. В составе молдаван на 78-й минуте вышел украинский форвард Алексей Щебетун, но помочь своей команде так и не смог.

Реабилитироваться за земляков сумел Милсами. После безголевой ничьей с Будучностью молдаване в ответном матче пропустили первыми, но через десять минут восстановили статус-кво, а уже в добавленное время сумели вырвать победу над черногорцами.

Омония неожиданно легко разбила кутаисское Торпедо. Грузины после минимального поражения на Кипре сохраняли неплохие шансы на камбэк, однако пропустили в свои ворота четыре сухих мяча (по дублю в свой актив записали Йоветич и Семедо) и бесславно прекратили выступления в еврокубках.

Данди Юнайтед на выезде повторил результат первого матча с люксембургским УНА Штрассен и прошел в следующий раунд Лиги конференций. Весь матч на воротах шотландцев отстоял украинский голкипер Евгений Кучеренко.

Иерусалимский Бейтар уже к середине первого тайма горел 0:2, что позволяло Сутьеске идти дальше (первая игра завершилась со счетом 2:1). Номинальные хозяева (из-за военных действий в Израиле поединок проходил в Румынии) перед самым перерывом один гол отквитали, а уже в добавленное время восстановили статус-кво. После перерыва Бейтар забил трижды, выбив черногорцев из еврокубков.

Датский Брондбю дома одержал минимальную победу над Торсхавном. Ввиду ничьей в первом тайме этого хватило, чтобы со скрипом пройти представителя Фарерских островов.

Университатя Крайова взяла реванш у Сараево за поражение в первом матче. Героем встречи стал палестинский нападающий Аль-Хамлави, который оформил хет-трик. К слову, за румынский клуб весь матч отыграли два украинца – голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Поддержать своих земляков не смог Университатя Клуж, который после безголевой ничьей в первом поединке, обменялся голами с Арарат-Арменией в ответном матче. В экстратаймах больше повезло гостям.

В еще одном матче Истанбул Башакшехир разгромил болгарский Черно Море.

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