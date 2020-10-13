Северная Ирландия U-21

Сборная Украины U-21 на днях взяла реванш у сверстников из Румынии, одержав победу на Оболонь Арене. Ну, как реванш: матч был равным, а всё решил достаточно сомнительный пенальти на Цитаишвили – а потом гости ещё и в штангу наших ворот попадали. Словом, это не 0:3 в Бухаресте.

Что хуже всего, победа мало что дала нам в турнирном плане. Отставание от второй позиции, которую занимают румыны, составляет шесть очков, при этом "жёлто-синие" имеют впереди один матч больше – однако по личным встречам мы уступаем южному соседу. Это значит, что нашим футболистам нужно выиграть все три матча и при этом надеяться на осечки Румынии в поединках с аутсайдером (Мальтой) и Данией, которая решит все вопросы и приедет в гости. И даже если произойдёт такое чудо, Украине нужно попасть в топ-5 вторых мест в отборе.

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Шансы на Евро-2021 остаются чисто теоретическими. О них уже даже не говорят в лагере молодёжки – Руслан Ротань ещё перед встречей с румынами говорил о подготовке к новому циклу. Нынешний же был провален в первых турах, да и дальше "жёлто-синие" не впечатляли. Да, они не проигрывали в четырех матчах подряд, победили финнов и румын, до последних секунд вели в Дании и т.д., однако само содержание футбола оставляло желать лучшего. Не особо видно и сходство со стилем национальной команды, хотя Руслан Петрович неоднократно намекал о первоочередности подготовки кадров для основной сборной. Словом, заметно, что молодёжка Украины хоть и перспективная, но сырая.

Впрочем, всё может случится в этой жизни, поэтому нужно побеждать в Белфасте. Благо, сборная Северной Ирландии U-21 не так неприятна, как местная националка – в течение отбора к Евро-2021 молодёжка победила только Мальту, проиграв даже слабенькый Финляндии. В родных стенах команда не побеждала аж с 2018 года. Известных в Европе "проспектов" в составе Северной Ирландии U-21 также не найти. Единственной проблемой для нас выступает факт отсутствия личных встреч против Украины в нынешнем цикле – подопечные Руслана Ротаня видели ирландцев только на видео.

Кадровая ситуация

Украинская молодёжка серьезно пострадала из-за коронавируса, оставшись не только без ряда представителей Шахтера, но и без александрийцев. Кроме того, Ризныка отдали взрослой сборной, а впоследствии стало известно, что Руслану Ротаню не помогут Вантух, Лебеденко, Билошевский и Лунёв. Вместо них были довызваны Трубин, Леднев и Русин.

Ориентировочный состав Украины U-21 на матч против Северной Ирландии U-21

Трубин – Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак – Батагов, Булеца – Бондаренко, Топалов, Назаренко – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

В последних двух матчах молодёжная сборная Украины голов не пропускала, да и Дания забила нам аж на 90+4-й минуте. При этом подопечные Руслана Ротаня регулярно забивают. Пусть по проблемной игре, пусть с явными голевыми моментами соперника, но результат есть – Украина набрала ход. Будет очень странно, если "жёлто-синие" на таком фоне приедут в Белфаст и потеряют очки – Северная Ирландия является мешком в боксёрском смысле.

Конечно, против британцев всегда непросто, тем более на их поле, но такие сборные украинцы должны побеждать без всяких "но".

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