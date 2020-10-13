Північна Ірландія U-21

Збірна України U-21 на днях взяла реванш у одноліток з Румунії, здобувши перемогу на Оболонь Арені. Ну, як реванш: матч був рівним, а все вирішив досить сумнівний пенальті на Цітаішвілі – а потім нас ще й стійка врятувала. Словом, це не 0:3 у Бухаресті.

Щонайгірше, звитяга мало що дала у турнірному плані. Відставання від другої позиції, яку посідають румуни, становить шість очок, причому "жовто-сині" мають попереду на один матч більше – однак за особистими зустрічами ми поступаємось південному сусіду. Це означає що, нашим футболістам потрібно виграти всі три матчі й при цьому сподіватись на осічки Румунії у поєдинках з аутсайдером (Мальтою) та Данією, яка вирішить усі питання й приїде в гості. І навіть якщо станеться таке диво, Україні потрібно потрапити у топ-5 других місць у відборі.

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Шанси на Євро-2021 залишаються суто теоретичними. Про них вже навіть не говорять у таборі молодіжки – Руслан Ротань ще перед зустріччю з румунами робив заяви про підготовку до нового циклу. Нинішній же був провалений у перших турах, та і далі "жовто-сині" не вражали. Так, вони не програвали у чотирьох матчах поспіль, перемогли фіннів та румунів, до останніх секунд вели у Данії, тощо, однак сам зміст футболу залишав бажати кращого. При цьому у футболі U-21 не простежується схожість зі стилем національної команди, хоча Руслан Петрович неодноразово натякав про першочерговість підготовки кадрів для основної збірної. Словом, помітно, що молодіжка України хоч і перспективна, але сира.

Втім, все може статися у цьому житті, тож потрібно перемагати у Белфасті. Благо, збірна Північної Ірландії U-21 не така неприємна, як місцева націоналка – протягом відбору до Євро-2021 молодіжка перемогла лише Мальту, програвши навіть слабенькый Фінляндії. У рідних стінах ця команда не перемагала аж з 2018 року. Відомих у Європі "проспектів" у складі Північної Ірландії U-21 також не знайти. Єдиною проблемою для нас виступає факт відсутності особистих зустрічей проти України у нинішньому циклі – підопічні Руслана Ротаня бачили ірландців лише на відео. Ну але то таке.

Кадрова ситуація

Українська молодіжка серйозно постраждала через коронавірус, залишившись не тільки без низки представників Шахтаря, а і без олександрійців. Крім того, Різника віддали дорослій збірній, а згодом стало відомо, що Руслану Ротаню не допоможуть Вантух, Лебеденко, Білошевський і Луньов. Замість них були довикликані Трубін, Лєднєв і Русин.

Орієнтовний склад України U-21 на матч проти Північної Ірландії U-21

Трубін – Скорко, Попов, Сирота, Дубінчак – Батагов, Булеца – Бондаренко, Топалов, Назаренко – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

В останніх двох матчах молодіжна збірна України голів не пропускає, та і Данія забила нам аж на 90+4-й хвилині. При цьому підопічні Руслана Ротаня регулярно забивають. Нехай за проблемного футболу, нехай з явними гольовими моментами суперника, але результат є – Україна набрала хід. Буде дуже дивно, якщо "жовто-сині" на такому тлі приїдуть у Белфаст і втратять очки, адже Північна Ірландія є мішком у боксерському сенсі.

Звісно, проти британців завжди непросто, тим паче на їхньому полі, але такі збірні українці повинні перемагати без усіляких "але".

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