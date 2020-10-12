Украина U-21 могла остаться без таланта Динамо Богдана Леднева. По информации Футбол News, полузащитник просил Руслана Ротаня не вызывать его на октябрьский сбор молодежной сборной.

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Однако, впоследствии Богдан изменил свое мнение, и все же отправился вместе с "сине-желтыми" на матч квалификации Евро U-21 против сверстников из Северной Ирландии. Наставник молодежки Руслан Ротань рассказал, что общался с Мирчей Луческу, и тренер киевлян согласился отпустить Леднева.

Поединок отбора к Евро U-21 Северная Ирландия – Украина состоится 13 октября, начало в 20:00.

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