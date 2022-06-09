"Понимаете, мы только 5 июня сыграли очень сложный матч с Уэльсом, поэтому я решил, чтобы не причинить вреда футболистам, чтобы не получили травмы, выпустить других ребят. Они были со мной на сборах. Принял такое решение. Доволен тем, как они сыграли. Сыграли, дебютировали… Я доволен самоотдачей ребят, отношением к игре и доволен результатом… Это такой позитив после случившегося с Уэльсом… Мы пролистали страницу и смотрим вперед.

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Сейчас такое время. Вы же видели, что на игру пришли люди, которые находятся тут у вас. Кстати, спасибо вам, Ирландии, что вы предоставили убежище нашим женщинам, детям. То, что они радовались... Я понимаю, что все хотят домой, но сейчас нет такой возможности. Мы сделали их немного счастливыми. Эти три с половиной тысячи наших граждан здесь.

Я ставлю команде атакующий футбол. Чтобы никого не боялись. Чтобы играли в атакующий футбол. Вы говорите, что мы играли в атакующий футбол, что мне очень приятно. Спасибо за оценку нашего труда, нашего штаба, нашей команды. Мы играем в атакующий футбол. Мне это нравится.

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Лунина я знаю с 15-ти лет. Где он родился. Знаю его родителей. Для меня он как сын. Доволен, что он сыграл официальную игру. Сыграл на ноль. Я поздравил его. Многих поздравил. Многие сегодня дебютировали на официальном уровне. Семь игроков провели сегодня первые матчи за сборную на официальном уровне. Доволен, что ребята обрели уверенность. Двигаемся дальше.

До следующего матча с Ирландией еще предстоит дожить. Я так далеко не смотрю. Завтра тренировка будет. У нас еще 11 июня игра с Арменией. Но вы понимаете, почему я сегодня поберег некоторых игроков. Не мог рисковать здоровьем парней. Должны были сыграть 11 новых игроков, но Соболь заболел, поэтому сыграл Миколенко", – сказал Петраков.

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