Ирландия – Украина: видео красивого гола Цыганкова
23:06 - Читати українською
Украина встречается с Ирландией в рамках Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
90' live
48’ Виктор Цыганков
Украина открыла счет в начале второго тайма. Цыганков забил прямым ударом со штрафного. Вингер Динамо выполнял стандарт от боковой линии и, скорее всего, подавал, однако мяч залетел в дальний угол.
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