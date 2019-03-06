Ирина Морозюк попала в ДТП – жуткие фото

Ирина и Николай Морозюк / Фото из соцсетей

Жена хавбека Динамо Николая Морозюка, который выступает в аренде за турецкий Ризеспор, Ирина пострадала в ДТП.

Машина такси, в которой находилась Ирина Морозюк, столкнулась на трассе с автомобилем Рено, сообщает aksam.

Ужасный инцидент произошел в турецком городе Ризе, в котором за местный клуб выступает Николай Морозюк. По информации издания, именно водитель Рено является виновником ДТП.

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Жену игрока Динамо госпитализировали в местную больницу.

"Я жива. Спасибо Господу. Спасибо каждому, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рождения", – подписала Ирина фото после ДТП в Instagram.