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Ирина Морозюк попала в ДТП – жуткие фото

20:13 561 Читати українською
Ирина Морозюк попала в ДТП – жуткие фото
Ирина и Николай Морозюк / Фото из соцсетей

Жена хавбека Динамо Николая Морозюка, который выступает в аренде за турецкий Ризеспор, Ирина пострадала в ДТП.

Машина такси, в которой находилась Ирина Морозюк, столкнулась на трассе с автомобилем Рено, сообщает aksam.

Ужасный инцидент произошел в турецком городе Ризе, в котором за местный клуб выступает Николай Морозюк. По информации издания, именно водитель Рено является виновником ДТП.

Жена игрока Динамо показала очень горячие фото и рассказала, стоит ли употреблять меньше алкоголя

Жену игрока Динамо госпитализировали в местную больницу.

"Я жива. Спасибо Господу. Спасибо каждому, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рождения", – подписала Ирина фото после ДТП в Instagram.

Теги
Жены футболистов Ирина Морозюк Мир Николай Морозюк Николай Морозюк Турция
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