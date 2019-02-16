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Обнаженная женщина размахивает прелестями, а пес наделал кучу в штрафной: Ривер Плейт – в эпицентре сюрреализма года

15:19 127 Читати українською
Обнаженная женщина размахивает прелестями, а пес наделал кучу в штрафной: Ривер Плейт – в эпицентре сюрреализма года
Аргентинский футбол дарит гораздо больше, чем просто голы

По мотивам матча чемпионата Аргентины Росарио Сентраль – Ривер Плейт можно снимать комедийный фильм.

Команда Гальярдо приехала в Росарио с надеждой продолжить свою победную серию, которая насчитывала три матча. Однако по ходу встречи Ривер столкнулся не только с серьезным сопротивлением 17-й команды чемпионата Аргентины, но и непредсказуемыми явлениями на футбольном поле.

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Сначала игра была прервана из-за обнаженной девушки, которая оригинальным способом выступила против насилия в отношении женщин. Шейла Станолли достаточно долго "светила" своими раскрашенными прелестями перед игроками и тысячами фанов на трибунах, пока ее не поймал один из стюардов.

29-летняя девушка, которая оказалась учителем физкультиры с Росарио, провела ночь в полицейском участке, а уже на следующий день стала известной на весь мир.

"Я вышла из-за спин копов и бежала по диагонали, пока на меня не набросился толстый парень. Я решила сдаться именно ему. Давайте говорить друг с другом, уже достаточно насилия. Жизнь коротка, и вы должны прожить ее как можно лучше", – заявила Станолли в интервью Ole.

Если вы думаете, что после задержания активистки Ривер и Сентраль могли спокойно продолжить игру, то это совсем не так. Через некоторое время на поле появился еще один незваный гость, который вел себя значительно наглее от Станолли. Речь идет о смешной собаке. Четвероногий, появившись ниоткуда, наложил кучу в штрафной хозяев поля. Возможно, к счастью, ведь Росарио сумел отобрать очки у действующего победителя Кубка Либертадорес.

Стюарды около двух минут пыталась прогнать пса, который еще и изрядно огрызался. А тем временем комментатор матча говорил об "отсутствии уважения к игрокам". Эти слова вряд ли касались животного, которому было все равно, где справить нужду, а службы безопасности стадиона. В Аргенитине нечто похожее случается далеко не впервые. Ранее собаки здесь и голы забивали, и ворота спасали.

Отметим, что оба инцидента произошли при счете 1:1. После этого у команд уже просто не хватило эмоций, чтобы организовать что-то стоящее. Хотя фанаты остались довольны незаурядным зрелищем, получив значительно больше по цене одного билета, аргентинская Федерация намерена серьезно наказать Росарио из-за слабых мер безопасности.

К счастью, Кинтеро, забив бомбезний гол с угла поля, хотя бы немного омрачил незваных гостей.

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