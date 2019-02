Обнаженная женщина размахивает прелестями, а пес наделал кучу в штрафной: Ривер Плейт – в эпицентре сюрреализма года

По мотивам матча чемпионата Аргентины Росарио Сентраль – Ривер Плейт можно снимать комедийный фильм.

Команда Гальярдо приехала в Росарио с надеждой продолжить свою победную серию, которая насчитывала три матча. Однако по ходу встречи Ривер столкнулся не только с серьезным сопротивлением 17-й команды чемпионата Аргентины, но и непредсказуемыми явлениями на футбольном поле.

Футболист получил травму, споткнувшись об пса – курьез дня

Сначала игра была прервана из-за обнаженной девушки, которая оригинальным способом выступила против насилия в отношении женщин. Шейла Станолли достаточно долго "светила" своими раскрашенными прелестями перед игроками и тысячами фанов на трибунах, пока ее не поймал один из стюардов.

29-летняя девушка, которая оказалась учителем физкультиры с Росарио, провела ночь в полицейском участке, а уже на следующий день стала известной на весь мир.

"Я вышла из-за спин копов и бежала по диагонали, пока на меня не набросился толстый парень. Я решила сдаться именно ему. Давайте говорить друг с другом, уже достаточно насилия. Жизнь коротка, и вы должны прожить ее как можно лучше", – заявила Станолли в интервью Ole.

Если вы думаете, что после задержания активистки Ривер и Сентраль могли спокойно продолжить игру, то это совсем не так. Через некоторое время на поле появился еще один незваный гость, который вел себя значительно наглее от Станолли. Речь идет о смешной собаке. Четвероногий, появившись ниоткуда, наложил кучу в штрафной хозяев поля. Возможно, к счастью, ведь Росарио сумел отобрать очки у действующего победителя Кубка Либертадорес.

A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII