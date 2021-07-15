По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов Константина Жеваго в международный розыск, сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что почетному президенту Ворсклы и бывшему нардепу было сообщено о подозрении 27 сентября 2019 года. Жеваго, как бывший владелец АО Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения.

Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США со счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

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