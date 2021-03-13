Состояние большинства украинских миллиардеров, несмотря на войну и кризис в стране, значительно возросло.

В обновленном рейтинге миллиардеров Украины первое место традиционно продолжает занимать владелец Шахтера Ринат Ахметов, сообщает издание Forbes.

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Его доход по сравнению с июнем 2020 года увеличился с 2,8млрд долларов до 7,6 млрд. В мировом списке он идет на 330-м месте.

В десятку украинских толстосумов попали еще трое околофутбольных персон. В частности, на 7-й строчке рейтинга оказался почетный президент Ворсклы Константин Жеваго. Его состояние увеличилось на целый миллиард – с 1,1 млрд долларов до 2,1 млрд.

Сразу за ним расположился экс-президент Днепра Игорь Коломойский, которому удалось обогатиться на 0,8 млрд – с 1 млрд долларов до 1,8 млрд.

Экс-президент Севастополя Вадим Новинский занимает в клубе украинских миллиардеров девятую строчку. В июне 2020 года его состояние оценивалось в 810 млн долларов, теперь – в 1,4 миллиарда.

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