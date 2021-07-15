За запитом ДБР Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III–VIII скликань Костянтина Жеваго у міжнародний розшук, повідомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань.

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Зазначається, що почесному президенту Ворскли та колишньому нардепу було повідомлено про підозру 27 вересня 2019 року. Жеваго, як колишній власник АТ Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

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