"Коли ми говоримо про переговори, коли насправді їх немає, то це складно. Нам потрібно займатися конкретними речами, а у Інтернасьйонала немає пропозицій.

Шахтар призупинив переговори щодо юної зірки Інтернасьйонала

Я категорично стверджую, що в клубі немає офіційних пропозицій на столі щодо гравців. Якщо хтось і залишиться в плюсі від цього, так тільки Інтернасьйонал. Наш клуб ні за що не продаватиме Вінісіуса Тобіаса", – наводить слова Барселлоса Revista Colorada.

Раніше повідомлялось, що Шахтар домовився з бразильським клубом щодо вартості трансферу Тобіаса, проте "гірники" вирішили призупинити переговори. 17-річний захисник ще не дебютував у складі дорослої команди Інтернасьйонала.

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