Миланский гранд решил радикально подойти к вопросам экономии финансов. Уже выставили первых игроков на продажу.

Интер готов распрощаться с хавбеком Артуро Видалем и форвардом Алексисом Санчесом, информирует Николо Скира в своем Twitter.

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"Нерадзурри" выставили обоих на продажу, ведь руководство клуба дало задание разгрузить зарплатную ведомость. Видаль получает в Интере 6,5 млн евро в год, Санчес – на 500 тысяч больше.

К слову, контракт Артуро действует до лета 2022 года, а Алексиса – до 2023-го. В прошлом сезоне первый провел 30 матчей (2 гола и 2 ассиста), другой сыграл в 38-ми поединках (7 мячей и 8 результативных пасов).

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