ПСЖ убедил Ашрафа Хакими присоединиться к парижскому клубу, предложив ему контракт до 2026 года с зарплатой в 8 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Руководству вице-чемпионов Франции осталось согласовать детали трансфера с Интером, переговоры уже на завершающей стадии. По информации СМИ, триумфаторы чемпионата Италии получат за 22-летнего защитника около 60 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Хакими провел 37 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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