Ювентус не є фаворитом Серії А у нинішньому сезоні серед тренерського цеху.

Інтер є головним претендентом на перемогу у чемпіонаті Італії за версією тренерів Серії А, повідомляє Football Italia.

Трубін потрапив у трансферний список Інтера

Видання опитало 16 з 20 фахівців елітного дивізіону Італії. 11 представників тренерського цеху віддали свої голоси за підопічних Антоніо Конте. Варто відзначити, що за Інтер також проголосував наставник Мілана Стефано Піолі.

Нагадаємо, після 14-ти турів саме Мілан лідирує у Серії А, випереджаючи Інтер на один заліковий бал.

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