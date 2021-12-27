Анатолий Трубин сумел поразить Интер своей игрой на групповом этапе Лиги чемпионов и миланцы задумались над подписанием 19-летнего украинца, сообщает Calciomercato.

Трубин оказался в топ-4 голкиперов группового этапа Лиги чемпионов по количеству сейвов

В Интере ищут замену 36-летнему Хандановичу. Приоритетным вариантом для команды Конте является голкипер Удинезе Хуан Муссо, но ценник в 30 млн евро отпугивает "нерадзурри", поэтому Трубин остается в шорт-листе Интера.

Портал Transfermarkt оценивает Трубина в 800 тысяч евро, но его реальная цена может быть значительно выше.

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