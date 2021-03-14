Серія А, 27 тур

Парма – Рома – 2:0

Голи: Валенті, 9, Ернані, 55 (п)

Торіно – Інтер – 1:2

Голи: Санабрія, 71 – Лукаку, 61 (п), Лаутаро, 81

Здавалося, повернення Роберто Д'Аверси не дало "хрестоносцям" жодних дивідендів. Команда так само продовжувала переважно програвати і не покидала передостаннє місце в турнірній таблиці. Натомість Рома у першій половині сезону славилася бездоганною статистикою проти команд із нижньої десятки – виключно перемоги. Тим парадоксальніше виглядає перша перемога Парми з листопада минулого року.

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Можливо підопічні Паулу Фонсеки пересвяткували тріумф у Лізі Європи, де "вовки" зробили гучну заявку на вихід у чвертьфінал, у першому матчі розгромивши колишню команду португальця – донецький Шахтар. Варто зауважити, що Рому били її ж зброєю – контратаками.

Лідер Серії А теж гостював у одного із аутсайдерів. Торіно віддав Інтеру володіння, але був ефективнішим. Команда Антоніо Конте вкотре довела, що банально не вміє грати з м'ячем. За перший тайм "нерадзуррі" не завдали жодного удару в площину. Як це часто буває, на допомогу міг прийти пенальті. Лаутаро заробив, а Лукаку реалізував. Однак "бики" зовсім не знітилися. Щоб зрівняти, їм знадобилося менш як десять хвилин. Після кутового у воротарському Хандановіча виник хаос, яким скористався Антоніо Санабрія. Для вихованця Барселони це другий гол у двох матчах за Торіно.

Антоніо Конте відразу кинув у бій Санчеса, і це спрацювало. Саме Алексіс асистував Мартінесу, коли уругваєць забивав переможний гол, перевисівши у повітрі Лінетті. Безпрограшна серія Інтера тепер налічує 10 матчів, вісім з яких – перемоги.