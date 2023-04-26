Кубок Италии, 1/2 финала. Ответный матч

Интер – Ювентус – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Димарко, 15

Туринская пресса ожидала, что Аллегри выберет схему 3-5-1-1 под ответный матч с Интером – предполагалось, что Ди Мария сыграет под Влаховичем. Но сербский форвард повредил лодыжку на тренировке в день встречи и стал вторым нападающим своей команды после Кина, который выбыл из игры.

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Какое решение в этой ситуации предпринял Аллегри? Он оставил единственного чистого форварда Милика в запасе и выпустил в старте на эту позицию Кьезу. Федерико в роли то ли центрфорварда, то ли фальшивой девятки откровенно провалился. Это уже второй неудачный эксперимент Аллегри с Кьезой в этом сезоне – после выездного матча с Наполи в первом круге чемпионата Италии, в котором тренер попытался превратить вингера в латераля, Максу очень сильно досталось.

Когда Кьеза находится "на подтанцовке" у настоящего центрфорварда – Милика или Влаховича – это одно. Когда Федерико играет в атаке с Ди Марией – получается игра с односторонним движением. Интер с первых минут предложил Ювентусу высокий темп, и забил достаточно ранний мяч – на 15-й минуте Димарко замкнул элегантный разрезной пас Бареллы внешней стороной стопы. Пока хозяева раз за разом искали способ увеличить преимущество, команда Аллегри ответила только одним дальним ударом в исполнении Костича.

Именно серба сразу после перерыва Аллегри заменил на Милика, после чего Юве перестроился на схему с четырьмя защитниками. Проблемой для "бьянконери" стал лишь тот факт, что Интер теперь играл по счёту: команда Симоне Индзаги ушла в оборону и сделала ставку на контратаки. Вероятно, по этой причине ни Милику, ни его партнёрам так и не удалось проявить себя в этой встрече в атаке.

А вот контратаки Интера были продуктивными. В одной из них Джеко удалось "раскрутить" Бремера и забить красивейший мяч с острого угла, но по итогам эпизода у Эдина был зафиксирован офсайд. В другой Дюмфрис заработал опасный штрафной: удар Бареллы пришёлся в стенку, а вот с добиванием Мхитаряна Перин совладал с огромным трудом.

В конце концов, хозяева довели дело до победы.

В финале Кубка Интер, скорее всего, сыграет с Фиорентиной. Впрочем, давайте оставим Кремонезе шанс на сенсацию.