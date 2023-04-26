Кубок Італії, 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Інтер – Ювентус – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Дімарко, 15

Туринська преса очікувала, що Аллегрі вибере схему 3-5-1-1 під матч-відповідь з Інтером – передбачалося, що Ді Марія зіграє під Влаховічем. Але сербський форвард пошкодив щиколотку на тренуванні в день зустрічі і став другим нападником своєї команди після Кіна, який вибув з гри.

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Яке рішення в цій ситуації ухвалив Аллегрі? Він залишив єдиного чистого форварда Міліка в запасі і випустив у старті на цю позицію К'єзу. Федеріко в ролі чи то центрфорварда, чи то хибної дев'ятки відверто провалився. Це вже другий невдалий експеримент Аллегрі з К'єзою в цьому сезоні – після виїзного матчу з Наполі в першому колі чемпіонату Італії, в якому тренер спробував перетворити вінгера на латераля, Максу дуже сильно дісталося.

Коли К'єза перебуває "на підтанцьовці" у справжнього центрфорварда – Міліка або Влаховіча – це одне. Коли Федеріко грає в атаці з Ді Марією – виходить гра з одностороннім рухом. Інтер з перших хвилин запропонував Ювентусу високий темп, і забив досить ранній м'яч – на 15-й хвилині Дімарко замкнув елегантний розрізний пас Барелли зовнішнім боком стопи. Поки господарі раз за разом шукали спосіб збільшити перевагу, команда Аллегрі відповіла лише одним дальнім ударом у виконанні Костіча.

Саме серба одразу після перерви Аллегрі замінив на Міліка, після чого Юве перебудувався на схему з чотирма захисниками. Проблемою для "б'янконері" став лише той факт, що Інтер тепер грав по рахунку: команда Сімоне Індзагі пішла в оборону і зробила ставку на контратаки. Ймовірно, з цієї причини ані Міліку, ані його партнерам так і не вдалося проявити себе в цій зустрічі в атаці.

А ось контратаки Інтера були продуктивними. В одній із них Джеко вдалося "розкрутити" Бремера і забити красивий м'яч із гострого кута, але за підсумками епізоду у Едіна був зафіксований офсайд. В іншій Дюмфріс заробив небезпечний штрафний: удар Барелли припав на стінку, а ось із добиванням Мхітаряна Перін впорався з величезними труднощами.

Зрештою господарі довели справу до перемоги.

У фіналі Кубка Інтер, найімовірніше, зіграє з Фіорентиною. Утім, давайте залишимо Кремонезе шанс на сенсацію.