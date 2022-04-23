Рома понад три місяці не програвала в Серії А. Серія позитивних результатів знову воскресила мрії про потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Однак виїзд у Мілан заздалегідь обіцяв бути вкрай складним. Річ у тім, що "вовки" не можуть обіграти Інтер уже п'ять років. Публіка на Сан-Сіро тепло привітала Жозе Моурінью, але на цьому люб'язність закінчилася. Зрештою, "нерадзуррі" потрібно вирішувати свої чемпіонські завдання.

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Сьогоднішній матч стартував із розвідки. Ніхто не форсував події та зайвий раз намагався не ризикувати. Першим змусив суперника нервувати Інтер. Якщо точніше – Чалханоглу. Хакан завдав удару метрів з 25-ти. Патрісіу не без проблем впорався. Далі знову кілька хвилин затишшя, і супермомент у Роми. Манчіні після кутового мав забивати, але м'яч по-зрадницьки пролетів повз ближню дев'ятку. Інтер покарав миттєво. Римляни не встигли повернутися після стандарту, і Дюмфріс зіграв у стилі топового центрфорварда. Нідерландець уник офсайду і ледь не від центрального кола помчав відкривати рахунок. До речі, в першому колі він також забивав у ворота Роми.

Інтер відчув вразливість суперника і цілковито заволодів ініціативою. Десятихвилинка домінування господарів закономірно завершилася другим голом. Манчіні поки показував партнерам, які зони потрібно закрити, проспав вривання Брозовіча. Хорват з легкістю розхитав опонента і розкішним обвідним ударом відправив м'яч у сітку. Ще до перерви рахунок міг стати розгромним, але Дімарко відверто пробачив гостям необережну гру в обороні. Пауза жодним чином не допомогла "джалороссі". Відтак, на 51-й хвилині третій м'яч таки влетів у ворота Патрісіу. Після кутового захисники просто спостерігали, як Лаутаро прицільно б'є головою.

Після цього гра очікувано завмерла. Інтеру все подобалося, а Рома, вочевидь, не вірила у камбек. Майже увесь другий тайм команди просто догравали. Лише поодинокі спалахи змушували вболівальників активізуватися. Усе для цього робили "вовки". Спочатку ледь не привезли гол у власні ворота – Карсдорп трохи підставив Патрісіу. Обійшлося. А вже на останніх хвилинах "джалороссі" таки забили Інтеру вперше за три матчі у нинішньому сезоні. Класну комбінаційну атаку влучно завершив Мхітарян. На цьому все.

Фінальний свисток зафіксував першу поразку Роми в чемпіонаті з 9 січня. У підопічних Жозе Моурінью залишилося 58 очок та п'ята сходинка в турнірній таблиці. Натомість в активі Інтера тепер 72 пункти, що дозволило повернути собі лідерство, випередивши Мілан. Завтра "россонері" в Римі проведуть свій матч 34-го туру проти Лаціо, а посеред тижня Інтер зіграє перенесений поєдинок з Болоньєю. Математично боротьба за Скудетто в самому розпалі, але тепер саме Інтер став господарем становища.