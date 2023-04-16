"Нерадзурри" тотально превосходили соперника в течение всего поединка (25 ударов против 7), однако с реализацией были проблемы. В то же время Монца в конце воспользовалась одним из своих немногих моментов – гол в активе воспитанника Интера Кальдиролы.

Интер проиграл Монце и закрепил провальный день грандов Серии А – собственные воспитанники похоронили "нерадзурри"

Это третий подряд матч подопечных Индзаги, который завершился поражением без забитого мяча в исполнении миланцев. Такого никогда еще не было в их истории. Из-за этого Интер упустил шансы запрыгнуть на 4 место в зону Лиги чемпионов, отставая от нее на 2 пункта. Монца поднялась на 12-ю позицию.