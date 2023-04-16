"Нерадзуррі" тотально переважали суперника протягом усього поєдинку (25 ударів проти 7), проте з реалізацією були проблеми. Водночас Монца наприкінці скористалась одним зі своїх небагатьох моментів – гол в активі вихованця Інтера Кальдіроли.

Інтер програв Монці і закріпив провальний день грандів Серії А – власні вихованці поховали "нерадзуррі"

Це третій поспіль матч підопічних Індзагі, який завершився поразкою без жодного забитого м'яча у виконанні міланців. Такого ще ніколи не було в їхній історії. Через це Інтер втратив шанси застрибнути на 4 місце у зону Ліги чемпіонів, відстаючи від неї на 2 пункти. Монца піднялась на 12 позицію.