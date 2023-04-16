Інтер встановив історичний антирекорд: відеоогляд сенсаційної поразки від Монци
Інтер несподівано поступився Монці (0:1) у 30 турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
"Нерадзуррі" тотально переважали суперника протягом усього поєдинку (25 ударів проти 7), проте з реалізацією були проблеми. Водночас Монца наприкінці скористалась одним зі своїх небагатьох моментів – гол в активі вихованця Інтера Кальдіроли.
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Це третій поспіль матч підопічних Індзагі, який завершився поразкою без жодного забитого м'яча у виконанні міланців. Такого ще ніколи не було в їхній історії. Через це Інтер втратив шанси застрибнути на 4 місце у зону Ліги чемпіонів, відстаючи від неї на 2 пункти. Монца піднялась на 12 позицію.