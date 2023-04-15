Команда Симоне Индзаги посреди недели одолела Бенфику 2:0 и сделала серьезную заявку на полуфинал ЛЧ. Впрочем, в чемпионате дела обстояли очень плохо. Интер набрал всего очко в 4 турах, проиграл 2 подряд матча дома. Очередным гостем на Джузеппе Меацца стала Монца, руководимая легендами Милана – Берлускони (ему сейчас не до футбола) и Галлиани.

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Сегодня очки уже потеряли Наполи и Милан, однако Интер решил пойти еще дальше. "Нерадзурри" больше часа бились в стену обороны Монцы. Хозяева накопили 20+ ударов, но ни один из них не достиг цели. Кураж поймал Микеле Ди Грегорио, являющийся воспитанником Интера. Кипер Монцы совершил несколько роскошных сэйвов. Особенно поразило спасение на 57-й минуте – Ромелу Лукаку пробивал головой в упор, однако Ди Грегорио успел долететь в нижний угол.

Добил Интер еще один собственный воспитанник. Лука Кальдирола решил, что пора оформлять первый гол в сезоне. Центрбек Монцы подключился на угловой и мощным ударом головой не оставил шансов Онана. Автор гола даже не думал сдерживать эмоции.

Штурм Интера длился до последних секунд, но ворота Ди Грегорио в этот вечер точно были зачарованы. "Нерадзурри" в третий раз проиграли дома, не воспользовались осечкой Милана и остаются вне зоны ЛЧ. Монца же украсила свои будни середняка яркой победой.

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