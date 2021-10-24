Аталанта упустила победу над Удинезе в 9-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первый забитый мяч фанаты увидели аж после перерыва: Пашалич прошел по центру, отдал на Малиновского, а Руслан из-за пределов штрафной с подкруткой пробил в дальний угол.

Малиновский забил супергол, но Аталанта упустила победу после замены украинца и удаления Гасперини в матче Серии А

Украинец позже целился еще раз, но кипер Удинезе спас. "Бело-черные" же уже в добавленное арбитром время сравняли счет усилиями Бету после углового. Аталанта набрала 15 очков и осталась пятой, Удинезе с десятью пунктами теперь 14-й.