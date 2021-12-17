Салернитана принимала Интер в рамках 18 тура Серии А. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Футболисты Салернитаны имели шансы реабилитироваться перед собственными болельщиками за поражение от команды Шевченко (0:1) в Кубке Италии, но чуда не случилось.

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Интер полностью контролировал ход поединка. Перишич ударом головой после углового открыл счет, а еще до свистка на перерыв Дюмфрис удвоил преимущество гостей. Во втором тайме действующие чемпионы Италии просто куражились. Отличился Санчес и доволен сел на скамейку запасных, а на его место выпустили Лаутаро, который через несколько минут уже праздновал взятие ворот. Довершил избиение хозяев Гальярдини.

Стоит отметить, что за 2021 год Интеру удалось забить более 100 голов в Серии А, что никогда не удавалось "нерадзурри".

После 18 туров итальянского первенства подопечные Индзаги продолжают возглавлять таблицу, а Салернитана ее замыкает.

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