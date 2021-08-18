Интер согласовал все детали нового контракта Лаутаро Мартинеса, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Соглашение о сотрудничестве с 23-летним аргентинцем будет рассчитано до лета 2026-го. Основным условием нападающего было увеличение зарплаты, и хотя Лаутаро требовал 7 млн евро в год, миланцы смогли найти компромисс с игроком и сойтись на 6 млн.

Форвард выступает за Интер с 2018-го. В прошлом сезоне Серии А Мартинес провел 38 матчей, в которых забил 17 голов.

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