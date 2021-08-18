Інтер узгодив усі деталі нового контракту Лаутаро Мартінеса, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Агент Лаутаро розкрив плани свого клієнта – нападнику Інтера приписували втечу слідом за іншими зірками

Угода про співпрацю з 23-річним аргентинцем буде розрахована до літа 2026-го. Основною умовою нападника було збільшення зарплати, і хоча Лаутаро вимагав 7 млн євро на рік, міланці змогли знайти компроміс з гравцем та зійтись на 6 млн.

Форвард виступає за Інтер з 2018-го. У минулому сезоні Серії А Мартінес провів 38 матчів, в яких забив 17 голів.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо