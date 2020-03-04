Інтер склав трансферний шорт-лист з гравців АПЛ

Інтер продовжує переманювати гравців з Туманного Альбіону, зокрема з Манчестер Юнайтед.

На радари Інтер потрапили одразу два форварди АПЛ – досвідчений представник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг, а також юний талант Манчестер Юнайтед Техіт Чонг,повідомляє Calciomercato.

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Також у списку на підсилення "нерадзуррі" опинився захисник Тоттенхема Ян Вертонген. Ця трійця стане пріоритетом для керівництва міланського гранда під час літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, в Інтері наразі виступають двоє колишніх гравців МЮ Ешлі Янг та Ромелу Лукаку, а також Алексіс Санчес, який грає за італійську команду на правах оренди.

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