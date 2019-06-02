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Интер снова заинтересовался Дармианом

16:52 3 Читати українською
Интер снова заинтересовался Дармианом
Маттео Дармиан / Eurosport

Защитник английского Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан снова попал в сферу интересов миланского Интера.

Гендиректор "нерадзурри" Беппе Маротта провел переговоры с агентом 29-летнего итальянца. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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По его информации, в подписании Дармиана заинтересован новый наставник Интера Антонио Конте. Ему импонируют игровые качества воспитанника Милана. МЮ не прочь расстаться с резервистом, если получит за него около 12 млн евро. Летом 2015 года манкунианцы заплатили Торино за универсального защитника на 6 млн больше.

В сезоне 2018/19 Маттео Дармиан редко попадал в основную обойму Юнайтед и провел всего 7 матчей во всех турнирах. Перебраться в Интер он мог еще год назад.

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