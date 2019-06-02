Інтер знову зацікавився Дарміаном

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Маттео Дарміан знову потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера.

Гендиректор "нерадзуррі" Беппе Маротта провів перемовини з агентом 29-річного італійця. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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За його інформацією, у підписанні Дарміана зацікавлений новий керманич Інтера Антоніо Конте. Йому імпонують ігрові якості вихованця Мілана. МЮ не проти попрощатися з резервістом, якщо отримає за нього близько 12 млн євро. Влітку 2015-го манкуніанці заплатили Торіно за універсального оборонця на 6 млн більше.

У сезоні 2018/19 Маттео Дарміан не часто потрапляв до основної обойми Юнайтед і провів лише 7 матчів у всіх турнірах. Перебратися до Інтера він міг ще рік тому.

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