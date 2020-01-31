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Интер снова вмешался в борьбу за Жиру

09:59 20 Читати українською
Интер снова вмешался в борьбу за Жиру
Оливье Жиру и Антонио Конте / Фото ФК Челси

Главный тренер Интера Антонио Конте требует у клуба подписать нападающего Челси.

Интер попытается перехватить Оливье Жиру, к которому уже ранее проявлял интерес, сообщает calciomercato.

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По слухам, 33-летний француз сейчас находится в шаге от перехода в Лацио, поэтому "нерадзурри" работают с окружением Оливье, что убедить нападающего выбрать именно миланский клуб. Игрок сам заинтересован в смене команды, ведь не получает достаточно игровой практики.

В текущем сезоне Жиру провел лишь 7 матчей, в которых отметился голом.

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