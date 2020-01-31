Інтер знову втрутився у боротьбу за Жиру

Головний тренер Інтера Антоніо Конте вимагає у клубу підписати нападника Челсі.

Інтер спробує перехопити Олів'є Жиру, до якого вже раніше проявляв інтерес, повідомляє calciomercato.

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За чутками, 33-річний француз зараз перебуває за крок до переходу в Лаціо, тому "нерадзуррі" працюють з оточенням Олів'є, що переконати нападника обрати саме міланський клуб. Гравець сам зацікавлений у зміні команди, адже не отримує достатньо ігрової практики.

В поточному сезоні Жиру провів лише 7 матчів, в яких відзначився голом.

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