Интер разработал гостевую форму на следующий сезон – в сеть слили эксклюзивные фото

Руководство миланского клуба уже смирилось с чемпионством Ювентуса и готовится к следующему сезону.

Дизайнеры Интера вместе с компанией Nike разработали новую экипировку для гостевых матчей в сезоне 2020/21.

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Пока форма не была представлена официально, но портал Footy Headlines уже раздобыл первые фото. Экипировка выполнена в белом цвете, который будут разделять синие и черные полосы.

Напомним, после 33-х туров чемпионата Италии Интер расположился на второй строчке, отставая от Ювентуса на 6 очков.

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