Інтер розробив гостьову форму на наступний сезон – у мережу злили ексклюзивні фото

Керівництво міланського клубу вже змирилось з чемпіонством Ювентуса і готується до наступного сезону.

Дизайнери Інтера разом з компанією Nike розробили нове екіпірування для гостьових матчів у сезоні 2020/21.

Збірна України презентувала новий комплект форми

Поки форма не була представлена офіційно, але портал Footy Headlines вже роздобув перші фото. Екіпірування виконане у білому кольорі, який розділятимуть сині та чорні смуги.

Нагадаємо, після 33-х турів чемпіонату Італії Інтер розташувався на другій сходинці, відстаючи від Ювентуса на 6 очок.

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