Чемпионат Италии 2020/21, 24-й тур

Интер – Дженоа – 3:0

Голы: Лукаку, 1, Дармиан, 69, Санчес, 77

Кротоне – Кальяри – 0:2

Голы: Паволетти, 57, Жоао Педро, 60 (пен)

Удаление: Ликояннис, 75

Удинезе – Фиорентина – 1:0

Гол: Нестеровски, 86

Наполи – Беневенто – начало в 19:00

Рома – Милан – начало в 21:45

Интер после вчерашней осечки Ювенитуса мог увеличить отрыв от туринцев до десяти очков, а от Милана – на семь. Правда, для этого необходимо было переиграть Дженоа. Соперник был не столь простым, как могло показаться на первый взгляд.

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В последних 8 матчах у Интера 17 очков, разница голов 17:5.



В последних 8 матчах у Дженоа 15 очков, разница голов 11:5.



Коэффициент на победу Интера – 1.19, на Дженоа – 17.



Не кажется ли вам, что из победы в дерби сделали слишком масштабные выводы? — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) February 26, 2021

Ожидался серьезный поединок, но Интер подошёл к нему с чемпионским настроем. Уже на 32-й секунде "нерадзурри" открыли счёт вследствие шикарного прохода Лукаку и удара с линии полукруга в дальний нижний угол – 1:0! Еще через 15 минут миланцы имели шанс удвоить преимущество вследствие выхода Дармиана один на один – Перин спас генуэзцев. На 18-й отличиться голом мог Барелла, который замыкал прострел и попал в перекладину, а на 30-й и 37-й по воротам из пределов штрафной пробивали Лукаку и Мартинес – Перин парировал. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Интера.

На старте второго тайма хозяева продолжали давить, а Дженоа, несмотря на четыре замены за 15 минут, так ничего и не придумал. За это "нерадзурри" наказали на 69-й минуте: Лукаку принял вбрасывание из аута и протащил мяч через центр, после чего отдал передачу на правый край штрафной свободному Дармиану – тот пробил точно под дальнюю штангу. После этого вопрос о победителе был снят, а точку в противостоянии поставил Санчес – через минуту после выхода на поле чилиец сыграл на добивании с выстрела Лукаку. 3:0! Интер громит Дженоа и шагает навстречу Скудетто.

В параллельной встрече Кротоне принимал Кальяри. Команды шли в зоне вылета на расстоянии трёх очков друг от друга, причём хозяева проиграли восемь из десяти последних матчей в Серии А, а гости не знали побед аж в 16 турах подряд! Таким образом, их личная встреча принимала характер битвы за выживание.

В первом тайме ответственность слишком сильно давила на футболистов, поэтому качественных моментов – а тем более голов – тифози не увидели. Всё изменилось на старте второго тайма, когда Кальяри удалось шокировать соперника: на 56-й минуте Паволетти открыл счёт, замкнув подачу с левого фланга, а на 60-й гости заработали пенальти – Жоао Педро его уверенно реализовал. 0:2!

Хозяева сразу побежали отыгрываться, что вылилось в выстрел Унаса в штангу на 67-й минуте и удаление Ликоянниса на 75-й. Играя в большинстве, Кротоне мог возродить интригу на 90-й минуте, когда Педру Перрейра пробил со средней дистанции – островитян спасла перекладина! В конце концов, новичок Серии А так и не забил. Кальяри празднует стратегическую победу.

Наименее интересную встречу провели в Удине, где местный Удинезе принимал Фиорентину. Особого турнирного значения этот поединок не имел, да и ярких моментов в нём почти не было – и даже выход Кокорина не спасал от скуки. Казалось, что всё завершится "нулями", но на 86-й минуте Нестеровски удалось вывести хозяев вперёд – он замкнул высокую подачу на линию вратарской. 1:0! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

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