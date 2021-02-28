Чемпіонат Італії 2020/21, 24-й тур

Інтер – Дженоа – 3:0

Голи: Лукаку, 1, Дарміан, 69, Санчес, 77

Кротоне – Кальярі – 0:2

Голи: Паволетті, 57, Жоао Педро, 60 (пен)

Вилучення: Лікоянніс, 75

Удінезе – Фіорентина – 1:0

Гол: Нестеровскі, 86

Наполі – Беневенто – початок о 19:00

Рома – Мілан – початок о 21:45

Інтер після вчорашньої осічки Ювентуса міг збільшити відрив від туринців до десяти очок, а від Мілана – на сім. Щоправда, для цього необхідно було переграти Дженоа. Суперник був не настільки простим, як могло здатися на перший погляд.

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В последних 8 матчах у Интера 17 очков, разница голов 17:5.



В последних 8 матчах у Дженоа 15 очков, разница голов 11:5.



Коэффициент на победу Интера – 1.19, на Дженоа – 17.



Не кажется ли вам, что из победы в дерби сделали слишком масштабные выводы? — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) February 26, 2021

Очікувався серйозний поєдинок, але Інтер підійшов до нього з чемпіонським налаштуванням. Вже на 32-й секунді "нерадзуррі" відкрили рахунок внаслідок шикарного проходу Лукаку та удару з лінії півкола в дальній нижній кут – 1:0! Ще за 15 хвилин міланці мали шанс подвоїти перевагу внаслідок виходу Дарміана віч-на-віч – Перін врятував генуезців. На 18-й відзначитись голом міг Барелла, який замикав простріл і влучив у поперечку, а на 30-й та 37-й по воротах з меж штрафного пробивали Лукаку та Мартінес – Перін парирував. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Інтера.

На старті другого тайму господарі продовжили тиснути, а Дженоа, попри чотири заміни за 15 хвилин, так нічого й не вигадав. За це "нерадзуррі" покарали на 69-й хвилині: Лукаку прийняв вкидання з аута й протягнув м'яч через центр, після чого віддав передачу на правий край штрафного вільному Дарміану – той пробив точно під дальню стійку. Після цього питання щодо переможця було знятим, а крапку у протистоянні поставив Санчес – за хвилину по виходу на поле чилієць зіграв на добиванні після пострілу Лукаку. 3:0! Інтер громить Дженоа й крокує назустріч Скудетто.

У паралельній зустрічі Кротоне приймав Кальярі. Команди йшли у зоні вильоту на відстані трьох очок один від одного, причому господарі програли вісім з десяти останніх матчів у Серії А, а гості не знали перемог аж у 16 турах поспіль! Таким чином, їхня особиста зустріч приймала характер битви за виживання.

У першому таймі відповідальність занадто сильно тиснула на футболістів, тож якісних моментів – а тим паче голів – тіфозі не побачили. Все змінилося на старті другого тайму, коли Кальярі вдалося шокувати суперника: на 56-й хвилині Паолетті відкрив рахунок, замкнувши подачу з лівого флангу, а на 60-й гості заробили пенальті – Жоао Педро його впевнено реалізував. 0:2!

Господарі одразу побігли відігруватись, що вилилось у постріл Унаса в стійку на 67-й хвилині та вилучення Лікоянніса на 75-й. Граючи у більшості, Кротоне міг відродити інтригу на 90-й хвилині, коли Педру Перрейра пробив із середньої дистанції – острів'ян врятувала поперечина! Зрештою, новачок Серії А так і не забив. Кальярі святкує стратегічну перемогу.

Найменш цікаву зустріч провели в Удіне, де місцевий Удінезе приймав Фіорентину. Особливого турнірного значення цей поєдинок не мав, та і яскравих моментів у ньому було обмаль – і навіть вихід Кокоріна не рятував від нудьги. Здавалося, що все завершиться "нулями", але на 86-й хвилині Нестеровскі вдалося вивести господарів уперед – він замкнув високу подачу на лінію воротарського. 1:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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