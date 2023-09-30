Милан и Лацио, по-разному начавшие новый сезон, встречались в центральном матче тура Серии А. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, какой вышла репетиция итальянских команд перед вторым туром группового этапа Лиги чемпионов.

Три последних выезда на Сан-Сиро для "орлов" завершились поражениями с разницей мячей 0-8. Также, помня о текущих неудачах, Маурицио Сарри подготовил соперникам сюрприз – на острие атаки "орлов" впервые со стартовых минут вышел летний новичок Тати Кастельянос. Это реакция на проблемы с результативностью Чиро Иммобиле. Также обновился у Лацио центр поля, где появились Гендузи и Ровелла (также летние приобретения). Прибавьте к ним Луиса Альберто и получите претензии на доминирование в этой зоне.

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Состав Милана оказался прогнозируемым. По крайней мере, еще вчера итальянские СМИ угадали абсолютно со всеми именами. Прежде всего следует отметить возвращение Майка Меньяна, успевшего залечить травму. Симона Кьяера выпускали, рассчитывая на его опыт в противостоянии с Иммобиле (тут Пиоли просчитался). Главной же интригой было, как будет действовать Ясин Адли на фоне сильного соперника. В прошлом сезоне француз был игроком глубокого резерва, но сейчас понемногу отвоевывает свое место в составе.

Экзамен мог завершиться уже на первых минутах. В борьбе Адли заехал шипами в икроножную Луису Альберто. Испанец не скрывал своего удивления, ведь Ясину даже желтую не дали. Такова и была игра полузащитника Милана. Он не успевал за ритмом игры и был вынужден фолить. За 25 минут у него уже было четыре нарушения правил – больше, чем у остальных игроков обеих команд вместе взятых. Еще тревожнее стало, когда из-за травмы с поля ушел Лофтус-Чик.

Словом, задача Лацио относительно преимущества в середине поля стала еще проще. Именно оттуда пришел момент Фелипе Андерсона. Бразилец вошел в штрафную и мощно пробил – мяч прошел рядом с ближней девяткой. Милан мог рассчитывать только на свои фланги, но сегодня совсем не пошла игра у Тео, а без такой поддержки тяжело даже Леау. Впрочем, португалец все равно имел свой момент в первом тайме, заставив Проведеля совершить классный сейв.

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Прекрасный шанс открыть счет хозяева получили перед самым перерывом. Жиру (кстати, именинник) наконец-то сумел протиснуть центрбеков. Француз хорошо пробил, но снова спас Проведель. Добивать ворвался Рейндерс. Нидерландцу не мешал никто – только инерция. В итоге он не сумел забить уже в пустые ворота, попав в штангу.

Во втором тайме Милан еще активнее начал использовать свои фланги, что дало результат на 60-й минуте. Рейндерс нашел Леау в чужой штрафной, а тот идеально оценил ситуацию – откатил назад под удар Пулишичу. Американец в касание пробил в противоход голкиперу – хозяева заслуженно вышли вперед.

Хотя подопечные Стефано Пиоли начали действовать, оглядываясь на счет, но все же об атаке не забыли. Лацио должен благодарить Проведя, который делал все возможное, чтобы интрига оставалась живой. Сначала кипер вытащил из-под штанги мощный удар от Мусы, а позже среагировал на еще одну попытку Пулишича. Кристиану создали идентичный момент, но удар оказался неудачным. Милан вполне мог поплатиться за упущенные моменты на последних минутах, но Флоренци успел подстраховать, накрыв удар Исаксена.

Последнее слово все оказалось за хозяевами. Снова Леау благодаря скорости убежал от всех и снова был щедрым, отдав под удар Окафору. Швейцарец очутился в нескольких метрах перед пустыми воротами. Промахнуться там было бы преступлением. Ноа забил. Украшением матча мог стать гол престижа от Педро, но его не засчитали из-за офсайда у партнера. Благодаря этой победе Милан, по крайней мере, до матча Интера стал единоличным лидером Серии А, имея в своем активе 18 очков. Лацио остался на 14 месте.

Следующий матч подопечные Стефано Пиоли проведут в среду, 4 октября, в Дортмунде против местной Боруссии. Лацио в этот же день у Глазго сыграет против Селтика. Заметим, что в первом туре Лиги чемпионов обе итальянские команды набрали всего по одному очку, расписав ничьи с Ньюкаслом и Атлетико соответственно.