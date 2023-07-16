Контракт Давіда Де Хеа закінчився влітку поточного року, а щодо нової угоди гравець та манкуніанці згоди не дійшли. Тож у керівництва Манчестер Юнайтед було непросте завдання. Андре Онана, голкіпер Інтера, одразу потрапив на радар команди Тен Хага, однак сума, яку хотів міланський клуб була занадто високою.

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Як інформує The Athletic, Манчестер Юнайтед майже узгодив деталі контракту з голкіпером Інтера. Італійський клуб погодиться продати Андре Онана за 43 мільйони євро. До того ж манкуніанці обіцяють бонуси у розмірі 5 млн. Голкіпер підпише з Манчестер Юнайтед контракт терміном на п'ять років.

Нагадаємо, що відхід Андре Онана може прискорити трансфер Анатолія Трубіна з Шахтаря в Інтер. Раніше повідомлялось, що міланський клуб вже узгодив контракт з українським голкіпером. Втім досі не досягнуто консенсусу із "гірниками".

Ідея Інтера полягає у тому, щоб підписати Яна Зоммера із Баварії та молодого кіпера, який у перспективі закриє воротарську позицію на роки. Пріоритетним варіантом для "змій" залишається вихованець Шахтаря. Втім, міланці навіть близько не готові заплатити ту суму, яку вимагають донеччани. Нагадаємо, що через рік Трубін може стати вільним агентом, адже не планує підписувати новий контракт.

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