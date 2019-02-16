Ракитич и Барселона проведут переговоры о продлении контракта

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может подписать новое соглашение с клубом. Стороны сядут за стол переговоров по окончании сезона 2018/19.

Будущее Ивана Ракитича в Барселоне пока окутано туманом. Несмотря на слухи об уходе хорвата, "блаугранас" планируют начать с Ракитичем переговоры о подписании нового контракта. Однако это произойдет уже после завершения текущего сезона, информирует Marca.

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Контракт Ракитича истекает летом 2021 года. Ранее 30-летний хорват был поставлен перед фактом, что Барселона не сможет повысить ему зарплату в связи с ограниченными возможностями клуба. В то же время полузащитник получил солидное финансовое предложение от ПСЖ.

Подписание нового контракта с Эрнесто Вальверде является хорошим сигналом для Ракитича, ведь тренер доверяет место в основе вице-чемпиону мира-2018 и был против ухода хорвата прошлым летом. Сам хавбек ранее также выразил желание остаться в Барселоне.

В текущем сезоне в активе Ракитича 22 поединка в Ла Лиге и 2 забитых мяча.