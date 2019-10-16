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Санчес был прооперирован – форвард вылетел до конца года

20:53 85 Читати українською
Санчес был прооперирован – форвард вылетел до конца года
Алексис Санчес / Фото Metro

Интеру придется несколько месяцев конкурировать с Ювентусом без своего нападающего Алексиса Санчеса.

Алексис Санчес был вынужден лечь под нож, сообщает официальный сайт клуба.

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Операция на лодыжке прошла успешно. Врачи прогнозируют, что для восстановления чилийцу понадобится около трех месяцев.

Алексис получил травму в спарринге чилийской сборной против Колумбии (0:0).

Напомним, Санчес летом присоединился к Интеру на правах аренды. Контракт игрока принадлежит Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне Серии А 30-летний форвард провел три матча и отметился голом.

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