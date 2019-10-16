Інтер продемонстрував спартанські умови тренування гравців – Конте не шкодував підопічних

Наставник Інтера Антоніо Конте завжди славився суворою дисципліною, але тут він зумів перевершити себе самого.
Інтер на повну готується до виїзного матчу 8-го туру Серії А проти Сассуоло.
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Головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте вивів свою команду на тренування незважаючи на шквальний дощ. Заняття було схоже на гру у водне поло. Гравці топтали калюжі, а італійський фахівець емоційно роздавав настанови.
Після 7-ми турів чемпіонату Італії Інтер перебуває на другій сходинці, відстаючи від Ювентуса на один заліковий бал.
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