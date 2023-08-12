Робін Госенс перейде в Уніон Берлін, який цього сезону дебютує в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Німецький захисник Інтера Робін Госенс вже найближчим часом змінить клубну прописку, перебравшись до Бундесліги.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Уніон Берлін узгодив всі деталі переходу Госенса з Інтера. Сума трансферу – 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Інтер оперативно знайшов нового гравця на позицію лівого захисника – Карлоса Аугусто з Монци. Клуби домовилися про оренду з обов’язковим правом викупу за 13 мільйонів євро + бонуси.

Госенс грав за Інтер півтора роки, за які встиг відіграти 58 матчів. У складі міланського клубу Робін став дворазовим володарем Кубка Італії, а також фіналістом Ліги чемпіонів.