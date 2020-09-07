"Нерадзурри" показали еще один комплект экипировки на официальном сайте клуба.

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Новая форма призвана вернуть фанатов в 90-е. Третья форма выполнена из черных и серых горизонтальных полос. Именно в таком варианте экипировки Интер завоевал Кубок УЕФА-1998, когда в составе миланцев зажигали Роналдо, Саморано, Симеоне и другие. В середине 00-х "нерадзурри" уже делали подобную ретроспективу. В частности, в такой форме выступал еще один легендарный форвард Интера – бразилец Адриано.

К слову, новый сезон в итальянской Серии А стартует уже 19 сентября. "Нерадзурри" откроют чемпионат выездным матчем против Беневенто.

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