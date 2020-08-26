toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ювентус презентовал неожиданный комплект формы на новый сезон

12:57 - Читати українською
Ювентус презентовал неожиданный комплект формы на новый сезон
Ювентус презентовал неожиданный комплект формы на новый сезон

Туринский Ювентус официально продемонстрировал третий вариант формы на сезон 2020/21.

"Старая синьора" показала еще один комплект экипировки, сообщает официальный сайт клуба.

Интер стал самой дорогой командой Италии – Роналду и Ко сдали позиции после фиаско Сарри

Главным цветом третьей формы является оранжевый. Это произошло впервые в истории. Вторым использованным цветом стал черный. В этой краске выполнены, в частности, воротнички и край рукавов, а также хаотические рисунки по всей футболке.

"Мы хотели создать третий комплект, который отсылал бы к миру искусства. Мы хотели показать, как он может сочетаться с миром дизайна", – говорится в заявлении технического спонсора туринцев из немецкой компании Adidas.

Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло

blog_ava
Шахтер – Динамо: Луческу наносит Каштру болезненный удар, воскрешает 4-х и провоцирует революцию – Суперкубок чести
04:20
41319
Теги
Ювентус Ювентус Италия Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
АЗ
17:30
Виктория Пльзень
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?