Ювентус презентовал неожиданный комплект формы на новый сезон

"Старая синьора" показала еще один комплект экипировки, сообщает официальный сайт клуба.

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Главным цветом третьей формы является оранжевый. Это произошло впервые в истории. Вторым использованным цветом стал черный. В этой краске выполнены, в частности, воротнички и край рукавов, а также хаотические рисунки по всей футболке.

"Мы хотели создать третий комплект, который отсылал бы к миру искусства. Мы хотели показать, как он может сочетаться с миром дизайна", – говорится в заявлении технического спонсора туринцев из немецкой компании Adidas.

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