Інтер презентував третій комплект форми – дух 90-х і ностальгія за Роналдо та Саморано
Міланський Інтер офіційно продемонстрував третій варіант форми на сезон 2020/21.
"Нерадзуррі" показали ще один комплект екіпірування на офіційному сайті клубу.
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Нова форма покликана повернути фанатів у 90-ті. Третя форма виконана з чорних і сірих горизонтальних смуг. Саме в такому варіанті екіпіруванні Інтер здобув Кубок УЄФА-1998, коли в складі міланців запалювали Роналдо, Саморано, Сімеоне та інші. У середині 00-х "нерадзуррі" вже робили схожу ретроспективу. Зокрема, в такій формі виступав ще один легендарний форвард Інтера – бразилець Адріано.
До слова, новий сезон в італійській Серії А стартує вже 19 вересня. "Нерадзуррі" відкриють чемпіонат виїзним матчем проти Беневенто.
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