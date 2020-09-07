"Нерадзуррі" показали ще один комплект екіпірування на офіційному сайті клубу.

Ювентус презентував несподіваний комплект форми на новий сезон

Нова форма покликана повернути фанатів у 90-ті. Третя форма виконана з чорних і сірих горизонтальних смуг. Саме в такому варіанті екіпіруванні Інтер здобув Кубок УЄФА-1998, коли в складі міланців запалювали Роналдо, Саморано, Сімеоне та інші. У середині 00-х "нерадзуррі" вже робили схожу ретроспективу. Зокрема, в такій формі виступав ще один легендарний форвард Інтера – бразилець Адріано.

До слова, новий сезон в італійській Серії А стартує вже 19 вересня. "Нерадзуррі" відкриють чемпіонат виїзним матчем проти Беневенто.

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