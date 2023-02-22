Порту стал частым гостем плей-офф Лиги чемпионов, но матчи с его участием смотрят только фаны соперников португальцев, причем все они ожидают легкого прохода в следующий раунд. Иногда такое пренебрежение завершается слезами – за последние четыре сезона "драконы" дважды выходили в четвертьфинал, выбив Рому и Ювентус.

Индзаги назвал три фактора, которые помогут одолеть Порту – никакой недооценки соперника нет

В текущем сезоне команда Сержио Консейсау особенно опасна. Порту стал лидером в группе с Атлетико, Байером и Брюгге, потерпев всего два поражения. Вообще, за весь сезон коллектив проиграл всего четыре раза, причем последний раз это случилось аж в октябре с тех пор "драконы" провели 22 поединка. Действующая победная серия составляет 10 матчей, причем после нового года произошло две победы над Спортингом.

Порту забивает нормально (чего только стоят 16 голов и 9 ассистов в исполнении Тареми), но наиболее эффективно команда выглядит при обороне. Она не только качественно сбалансирована, а еще и крайне гибкая. Вингеры опускаются и играют пятым защитником, опорники играют третьего центрбека, блок имеет асимметричное построение – вот неполный список "изюминок" Сержиу Консейсау. Вообще, гибридные роли правят этим Порту, так что сегодня итальянцам будет непросто.

Интер отстал от Наполи на 15 очков, однако пока что только "нерадзурри" удалось переиграть без пяти минут чемпиона Италии – причем переиграть по делу, тактически и морально. Также было две победы в миланском дерби, причем кубковая встреча завершилась разгромом. Также "змеи" одолели Аталанту – и это только отрезок после нового года. В ЛЧ же итальянцы обошли Барселону (1:1, 3:3) и дважды проиграли Баварии.

Словом, подопечные Симоне Индзаги умеют добывать результат в лобовых матчах и прибивают очень сильные коллективы. И все равно принято считать, что Интер штормит. Кроме триумфов над топами, в 2023 году были еще и поражение от Эмполи, ничьи с Сампдорией и Монцой и кубковый проход Пармы благодаря голу аж на 110-й минуте. А еще клуб тревожат новости о возможных финансовых проблемах.

Сильными качествами "нерадзурри" являются умение сдерживать соперника грамотным владением и отрезками с интенсивным прессингом. У команды очень много заготовленных розыгрышей, часть из которых пришла еще со времен Антонио Конте. Очень опасны фланги и стандарты миланцев – причем не только классические подачи, но и ауты. С них итальянцы также могут выходить из-под давления и развивать атаки.

В тактическом плане "змеи" выглядят более гибкими, чем Порту, однако это преимущество нивелируется нестабильностью миланцев и проблемами с организацией позиционного наступления. Особенно на чужой трети поля. Когда соперник действует в проактивном стиле, с прессингом и высокой линией обороны, то "нерадзурри" очень опасны – впрочем, при встрече с низким блоком и пассивным стилем игры начинаются трудности. Отсюда и вытекают неудачи с Сампдориями.

Это предоставляет Порту хорошие шансы на проход в четвертьфинал, но букмекеры совсем не верят в подопечных Сержиу Консейсау. Что ж – будем смотреть. Обе команды могут удивить, однако вряд ли мы увидим яркое противостояние с кучей голов.

Кадровая ситуация

У Порту немало проблем с составом. Под вопросом участие Эванилсона, Отавио, Урибе и Галену – очень важных футболистов. Они попали в заявку, однако шансы на их появление в матче невысоки. Неизвестным остается состояние Тони Мартинеса – он принес победу в последнем туре, но покинул поле из-за травмы. Точно не сыграет Верон.

Интеру не помогут только Дальбер и Корреа, которые находятся в лазарете. Эти потери не являются критическими для миланцев. Команда Симоне Индзаги подходит к поединку в оптимальном составе.

Ориентировочные составы на матч Интер – Порту

Интер: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони – Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко – Лукаку, Лаутаро Мартинес

Порту: Диогу Кошта – Жоау Мариу, Пепе де Лима, Карму, Сануси – Франко, Эуштакиу, Груич, Пепе Акино – Тареми, Назамо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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