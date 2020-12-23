В рамках 15-го туру італійської Серії А Інтер продовжив переможну серію до семи матчів, у важкому бою перегравши Верону. Звіт про цей та інші матчі середи читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 14-й тур

Верона – Інтер – 1:2

Голи: Іліч, 63– Мартінес, 52, Шкріньяр, 69

Мілан – Лаціо – початок о 21:45

Наполі – Торіно – початок о 21:45

Рома – Кальярі – початок о 21:45

Сампдорія – Сассуоло – початок о 21:45

Спеція – Дженоа – початок о 21:45

Удінезе – Беневенто – початок о 21:45

У Мілана в поточному турі випав важкий матч проти Лаціо, тож у Інтера з'явився шанс очолити турнірну таблицю. Для цього необхідно було переграти Верону на її полі – втім, це було просто лишень на словах. В першому таймі голів не забивали, а в середині другого на гол Лаутаро з передачі Хакімі господарі відповіли голом Іліча – він на 63-й хвилині скористався помилкою Хандановіча.

Еріксен офіційно виставлений на трансфер

Інтер, однак, не збирався так просто віддавати очки. На 69-й хвилині гості вдруге вийшли вперед – це Шкріньяр ударом головою замкнув навіс Брозовіча з правого флангу. Веронці намагалися відігратись, але не вийшло. Гол Шкріньяра приніс "нерадзуррі" сьому поспіль перемогу в Серії А. Календарний рік Інтер завершив зі 108 голами у всіх турнірнах – це найкращий результат клубу із сезону 1929/30 (цей результат міланці повторили у 1961-му та 2007-му роках).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ