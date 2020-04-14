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Интер планирует сумасшедший обмен форвардами с Барселоной – каталонцы вынуждены идти на уступки

11:28 165 Читати українською
Интер планирует сумасшедший обмен форвардами с Барселоной – каталонцы вынуждены идти на уступки
Мартинес против Месси / Getty Images

Интер диктует Барселоне свои условия в переговорах по форварду Лаутаро Мартинесу.

Миланцы могут предложить чемпионам Испании обмен вместо прямого трансфера, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Руководство Интера заинтересовано в услугах Антуана Гризманна, и именно француз рискует стать разменной монетой в переговорах по Лаутаро. Клаусула аргентинца составляет 111 млн евро, а Барселона прошлым летом заплатила за чемпиона мира несколько больше – 120 млн. Впрочем, в Милане убеждены, что "блаугранас" пойдут на уступки ради Мартинеса.

Добавим, что Гризманн забил 14 мячей и отдал 4 ассиста в 37 матчах за Барсу. Статистика Лаутаро в Интере – 16 голов и 4 результативные передачи в 31 матче.

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