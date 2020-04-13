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"Этот поезд проходит раз в жизни": чемпион мира-1978 Кемпес – об интересе Барселоны к Лаутаро

21:53 9 Читати українською
"Этот поезд проходит раз в жизни": чемпион мира-1978 Кемпес – об интересе Барселоны к Лаутаро
Лаутаро Мартинес / TyC Sports

Лучший бомбардир чемпионата мира-1978 Марио Кемпес поделился мыслями относительно возможного перехода в испанскую Барселону форварда миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

"За несколько лет Лаутаро доказал, что является отличной "девяткой". И в Интере, и в сборной Аргентины.

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Что касается перехода в Барсу, считаю, что такой поезд проходит только раз в жизни. Интер – великолепная команда мирового уровня, но Барселона – нечто совершенно иное. Игра с Месси является прекрасной. В Интере Лаутаро продолжит набираться опыта, если останется. Но если он хочет уйти в Барселону, а Интер за хорошую сумму готов его отпустить, то...", – цитирует легендарного аргентинца Tuttomercatoweb.

В сезоне 2019/20 Лаутаро Мартинес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

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