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Интер планирует арендовать Бальде Кейта

12:25 23 Читати українською
Интер планирует арендовать Бальде Кейта
Бальде Кейта / фото из соцсетей

Миланский Интер заинтересован в переходе игрока Монако Бальде Кейта.

Сенегальский полузащитник Монако Бальде Кейта близок к переходу в миланский Интер, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Сообщается, что Интер заплатит за аренду исполнителя около 6 миллионов евро. Через год у них будет возможность выкупить контракт игрока за 30 миллионов.

В прошлом сезоне 23-летний сенегалец провел 33 матча за Монако, в которых забил восемь мячей и отдал 11 результативных передач.

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Монако Монако Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Кейта Бальде Кейта Бальде Интер Интер
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